Wettbetrug? Fünf UBSC-Graz-Spieler festgenommen!

Michael Fuchs, der General Manager des UBSC Graz, der in der Basketball Superliga (BSL) spielt, gab sich am Montagabend zugeknöpft. Er könne zu dem Fall aktuell nicht mehr sagen, erklärte der Funktionär und verwies auf eine Pressekonferenz des Vereins am Dienstagvormittag in Graz. Dass es fünf Festnahmen gegeben habe, sei auch sein Wissensstand, so Fuchs. Der Einladung zu dem Termin ist zu entnehmen: „UBSC Raiffeisen Graz ersetzt 5 Spieler wegen mutmaßlicher Spielmanipulation.“