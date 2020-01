Eder holt im Pokljuka-Massenstart Top-10-Platz

Siebente war die Tirolerin auch schon im Einzel am Freitag gewesen, in der Single-Mixed-Staffel am Samstag war sie mit Simon Eder Dritte geworden. Innerhofer war im Massenstart mit vier Fehlschüssen hingegen chancenlos. Öberg feierte in Abwesenheit der am Samstag erkrankten Gesamtführenden Tiril Eckhoff ihren insgesamt vierten Weltcup-Erfolg (inkl. Olympia- und WM-Gold). Im Weltcup führt Eckhoff vor der WM nur noch 15 Punkte vor Titelverteidigerin Dorothea Wierer, die im Massenstart Platz neun belegte. Öberg ist 68 Punkte zurück Dritte. Hauser rangiert an der 21. Stelle.