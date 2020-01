Gottschalk zeigte sich in Kitz mit neuer Freundin

Die großen Society-Festspiele am Hahnenkamm fanden Samstagabend ihre unweigerliche Fortsetzung. Mittelpunkt des Society-Party-Reigens in der Gamsstadt bildete die „KitzRaceParty“ in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände der Streif. Mit das meiste Blitzlichtgewitter der A-Promi-Riege zogen in diesem Jahr Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß auf sich.