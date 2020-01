Große Visionen trotz Brettern vor dem Kopf

Frau und Kinder sind begeistert

Und weil man ja aller Voraussicht nach nur einmal im Leben in die Rolle des Bauherren schlüpft, wollte der Softwareentwickler natürlich gleich von A bis Z alles richtig machen: „Die Vordächer wurden so geplant, dass sie als natürliche Beschattung dienen, geheizt wird mit einer Erdwärmepumpe, beim Innenputz haben wir uns für die Lehm-Variante entschieden. Vermutlich lassen wir die Wände jetzt sogar so roh und es kommt gar keine Farbe mehr drauf“, überlegt der 47-Jährige und befühlt dabei besonnen die beige-grauen Wände.