Akademikerball-Demo: Nachspiel wegen Steinwurf?

Der Einsatz von 1600 Polizisten rund um den Akademikerball in der Wiener Hofburg verwandelte die Innenstadt Freitagabend in eine Hochsicherheitszone (siehe Video oben). Die Beamten sollten beim Heldenplatz die linken Demonstranten gegen rechte Ballgäste in Schach halten. Bis zur Balleröffnung verlief die Demonstration friedlich. Dann wurde von einer Barbesucherin ein „Steinwurf Richtung Polizei“ angezeigt.