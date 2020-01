Zurück am Parkett: Gudenus bei Akademikerball

Die Gegendemo wurde am Freitagabend mit der Abschlusskundgebung friedlich beendet, doch ein besonderer Gast sorgt einmal mehr für Schlagzeilen rund um den Akademikerball. Denn während Heinz-Christian Strache es vorzog, zuhause zu bleiben, wagte sich Johann Gudenus im wahrsten Sinne des Wortes zurück aufs Parkett. Der Ex-FPÖ-Klubobmann und frühere Chef der Wiener Freiheitlichen besuchte am Freitagabend den umstrittenen Ball in der Wiener Hofburg (siehe Video oben).