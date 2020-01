Steirisches Stift wurde vor 1000 Jahren gegründet

Fulda, 1. Mai 1020: Kaiser Heinrich II. drückt seinen Siegelstempel auf ein glänzendes goldenes Plättchen und lässt die so geprägte Goldbulle mit einer roten Schnur an ein Pergament hängen. Die Kostbarkeit des Siegels lässt bereits die hohe Bedeutung dieser Rechtshandlung erahnen: Mit dieser wertvollen Urkunde bestätigt der Herrscher über das Heilige Römische Reich die auf Aribo III. zurückgehende Gründung eines Nonnenklosters in Göss.