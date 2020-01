Schwerer Gegner für Thiem: US-Boy wartet auf ihn

Dominic Thiem bekommt es am Samstag in der dritten Runde der mit 44,01 Mio. Euro dotierten Australian Open mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Letzterer setzte sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in Melbourne gegen den Südafrikaner Kevin Anderson wie Thiem nach 3:21 Stunden erst in fünf Sätzen mit 4:6,6:7(5),7:6(4),6:3,6:2 durch.