Ibiza wurde dem FC Barcelona fast zum Verhängnis

Ähnlich schwer tat sich Real Madrid, das sich mit 3:1 gegen die ebenfalls drittklassigen Unionistas de Salamanca in die nächste Runde rettete. Gareth Bale brachte die Königlichen in Führung (18.). Nach dem Seitenwechsel brachte Joke Alvaro Romero den Außenseiter jedoch überraschend zurück ins Spiel (57.). Erst ein Eigentor durch Juan Gongora (62.) stellte Reals Führung wieder her.