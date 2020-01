Paris: Kollegen dachten an „schlechten Scherz“

„So ein Scheiß, nie im Leben, der doch nicht“, sei seine erste Reaktion gewesen, erzählte Thomas Dreßen. „Bei ihm hab‘ ich immer gedacht, dem passiert so was nie. Aber zu mir haben sie davor auch gesagt, dass mir so etwas nie passiert, weil ich so gescheite Bänder habe.“ Dreßen gewann 2018 die Abfahrt in Kitzbühel, den vergangenen Winter verpasste er mit Kreuzbandriss, in heurigen gewann er in Lake Louise gleich sein Comeback-Rennen. „Mir tut es brutal leid um ihn. Er wird sicher stärker zurückkommen, da bin ich mir sicher.“