Kitzbühel-Schock! Südtiroler Paris schwer verletzt

„Ich habe auch gedacht, er ist so stark, dass das niemals passieren wird. Die Muskeln und der Körper sind so stark. Aber leider ist es trotzdem passiert.“ Im italienischen Ski-Team sitzt der Schock im Moment also wenig überraschend sehr tief. „Dieser Sport ist wunderschön, aber manchmal ist er auch traurig“, so Rinaldi nach dem Team-Captains Meeting am Abend. „Für uns wird es jetzt schwierig, wir müssen auf Restart drücken. Wir haben noch ein paar Junge, aber ohne Dominik wird es am Hahnenkamm schwierig. Für alle, für uns, für das Publikum, für die ganze Ski-Welt.“