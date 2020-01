Dennis Novak: Top 100 statt Karriere-Ende

In Australien schaffte er erstmals den Sprung in die Top 100, für Dennis ein kleiner Meilenstein. „Darauf hab ich hingearbeitet, jetzt kann ich dieses Kapitel abhaken. Ich hab in den nächsten Wochen keine Punkte zu verteidigen, will bei den Hallen-Turnieren in Europa einen Sprung nach vorne machen. Und der Daviscup daheim im März gegen Uruguay ist sowieso ein ganz großes Ziel.“