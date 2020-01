Dominic Thiem: So ticken Muster und Massu

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht in Runde zwei der Australian Open. Der 26-Jährige gewann mit 6:3, 7:5, 6:2 auch das achte Duell mit Adrian Mannarino, wobei er die jüngsten sechs Duelle mit dem Franzosen keinen Satz abgegeben hat. In der Pressekonferenz nach dem Match hat Dominic Thiem in die Aufgabenverteilung in seinem Betreuerteam Einblick gegeben.