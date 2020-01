Ein Musicalstar, der nicht singt, kommt nach Linz

Lust am Musical

Für Darsteller Jo Weil war es gar nicht so schwer, sich in diese Situation hineinzuversetzen, denn er ist selbst kein großer Sänger: „Dazu habe ich leider gar kein Talent“, lacht er. Stattdessen machte der Deutsche bisher Karriere mit Rollen in bekannten TV-Serien wie „Verbotene Liebe“, „Medicopter 117“, „Soko München“ oder „Die Rosenheim-Cops“. Das Musical-Genre faszinierte ihn jedoch schon immer: „Ich war in meiner Jugend in jeder Show, die ich mir leisten konnte. Ich habe auch ,Bodyguard‘ damals schon in London gesehen. Beruflich besann ich mich aber auf meine Stärke, das Schauspiel. Die Lust am Musical habe ich dennoch nie verloren.“ Als dann die Möglichkeit kam, einen Musical-Charakter zu spielen, der nicht singt, dachte sich Weil: „Diese Show ist doch für mich geschrieben!“