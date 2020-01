Pkw-Frontalunfall im Ortskern von Saalfelden

„Der Unfall geschah vor dem Billa in Saalfelden direkt im Ortskern. Insgesamt waren neun Personen beteiligt“, sagt Christoph David Trenker, Einsatzleiter des Roten Kreuzes Salzburg. Fünf Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.