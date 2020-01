Novak steht im Hauptbewerb - nun wartet Hurkacz

Der 99. der Weltrangliste hatte in Melbourne auch schon 2018 die Qualifikation geschafft, war aber ebenso wie bei den US Open 2018 und in Wimbledon 2019 in der ersten Runde ausgeschieden. Sein bisher bestes Grand-Slam-Resultat hatte Novak 2018 als Qualifikant mit dem Einzug in die dritte Runde in Wimbledon erreicht.