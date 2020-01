Goebbels-Rede: Staatssekretär schockt Brasilien

Staatssekretär will Ursprung nicht gekannt haben

Nach dem Bekanntwerden der Rede hatte es Rücktrittsforderungen gegen Alvim gehagelt. In seiner Erklärung am Freitag betonte er, er habe seine Rede auf der Grundlage von Zulieferungen seiner Mitarbeiter geschrieben und nicht gewusst, woher der umstrittene Satz stammte. Es handle sich um einen „unbeabsichtigten Irrtum“.