Diese Promi-Kochbücher haben Millionen erreicht

Die berühmteste Talkmasterin der Welt ist ebenso ein Ass in der Küche! Der Amerikanerin liegt es am Herzen, die schönen Dinge des Lebens mit allen Menschen um sie herum zu teilen. So auch das Essen. In ihrem Kochbuch finden Sie Rezepte aus der bodenständigen Küche der Südstaaten, aber auch Wohlfühl-Rezepte, mit denen sich Oprah fit und in Form hält.