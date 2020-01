Grüne wollen Dieselprivileg „tabulos diskutieren“

Köstinger: „Biotreibstoffe mit viel Potential“

Köstinger hatte zuvor erklärt, an der steuerlichen Begünstigung von Diesel gegenüber Benzin werde sich nichts ändern,. „Im Individualverkehr kann ich auf öffentliche Verkehrsmittel oder ein E-Auto umsteigen, bei Traktoren wird das noch dauern“, begründete Köstinger in Interviews mit der „Tiroler Tageszeitung“ und den „Salzburger Nachrichten“ hingegen das Festhalten am Dieselprivileg. „Ein sehr guter Hebel sind Biotreibstoffe. Wir produzieren Bioethanol und wir haben viel Potenzial, grünes Gas in die Netze einzuspeisen“, so die neue alte Landwirtschaftsministerin.