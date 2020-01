Frist abgelaufen: Jetzt Wild-Abschuss im Gatter

Ungünstige Voraussetzungen

Landesveterinärdirektor Josef Kössler will keine Schuldzuweisung vornehmen und analysiert: „Es war auch aufgrund der ungünstigen Witterungsverhältnisse mit Föhn, verhältnismäßig milden Temperaturen und wenig Schnee in den letzten Wochen nicht möglich, das Rotwild mit herkömmlichen Methoden zu entnehmen.“ Nun werde man wohl auf das bereits errichtete Wildgatter zurückgreifen – sprich: Das Rotwild wird bei der dortigen Fütterung erlegt, wenn möglich in einer einzigen Aktion. Zum Zeitpunkt sagt Kössler nur: Man müsse geeignete Witterungsverhältnisse abwarten.