Wieder Edelmetall! Ausbeute schon verdoppelt

Vor den gesamt dritten Titelkämpfen in Lausanne hatte Salzburg bei zwei Medaillen gehalten: Beim Debüt 2012 in Innsbruck ergatterten Martina Rettenwender (Ski alpin Teambewerb) und Michelle Buchholzer (Skicross) Gold. Dank der Biathleten hält Salzburg nun acht Jahre später bei vier Medaillen. Denn Anna Andexer (SK Saalfelden) nahm sich Kollege Haslinger (Einzel-Silber am Samstag) zum Vorbild, musste sich im 6km-Sprint der Mädchen nur den Russinnen Mokhova und Zenova um wenige Sekunden geschlagen geben. Womit sich die 16-Jährige (ein Schießfehler) vorzeitig zu ihrem bald anstehenden Geburtstag selbst belohnte, Bronze aus dem Les Tuffes Nordic Centre in Frankreich mitnimmt. Damit haben die heimischen Talente die Ausbeute schon nach fünf Tagen der dritten Jugend-Winterspiele verdoppelt! Kollegin Femke Kramer aus Maria Alm, im Einzel als Achte noch beste Österreicherin, landete diesmal auf Rang 29.