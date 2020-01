Feuerdrama: Drei Leichen in Brandruine gefunden

Drei Leichen entdeckt

Gegen 14.30 Uhr wurden die Überreste von zwei Menschen an zwei verschiedenen Orten im mit Trümmern, Asche und Schutt übersäten Haus entdeckt. Der Polizeihund „Hancock“ schlug dann an einer weiteren Stelle in der einsturzgefährdeten Ruine an - er hatte gegen 16 Uhr die sterblichen Überreste eines dritten Menschen entdeckt. Es dürfte sich bei den Opfern wohl um die Hausbewohner - das betagte Ehepaar - sowie um deren Pflegerin handeln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde eine Obduktion der drei Leichname angeordnet.