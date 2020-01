Haus in Flammen: Drei Todesopfer befürchtet

In einem Einfamilienhaus im weststeirischen Pack ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Dabei dürften ein Ehepaar (87 und 73 Jahre alt), seine ungarische Pflegerin (53) und auch der Familienhund ums Leben gekommen sein. Das Holzhaus brannte vollständig ab, noch können die Einsatzkräfte nicht in das Gebäude.