Leises Sterben findet vor unserer Haustüre statt

Lücken im Netz Natur

Ein Beispiel: Flogen in den 1970er-Jahren noch 240 Schmetterlinge pro Nacht eine Leuchtfalle an, sind es heute weniger als 50. Die gesamte Vogelwelt ist im Wandel. Amsel und Grünfink plagen Krankheiten. Generell bekommt die Nahrungskette der gefiederten Sänger Lücken. Von rund 54.000 Tierarten in Österreich gehört der Großteil, nämlich 40.000, zum Reich der Insekten. Diese Gruppe schwindet sukzessive. Pestizide, Monokulturen in der Landwirtschaft und Lichtverschmutzung sind Ursachen. In unseren Wäldern scheint auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein, doch die Preiselbeere fehlt, auch Wildrosenarten.