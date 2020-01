Buschfeuer in Australien fordern weiteres Opfer

Auch das Wetter erlaubte den erschöpften Feuerwehrleuten vorübergehend eine gewisse Atempause: In Victoria (siehe Video oben) und dem ebenfalls stark von den Feuern betroffenen benachbarten Bundesstaat New South Wales war es seit Samstag kühler, es regnete und der Wind ließ nach. Symbolischen Dank an die Einsatzkräfte gab es in Sydney, wo auf die großen Segel des Opernhauses am Samstagabend als Zeichen der Solidarität Bilder von Feuerwehrleuten projiziert wurden.