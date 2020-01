Kombi: Klapfer im Val di Fiemme vor Rehrl Fünfter

Lukas Klapfer hat am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer im Fleimstal seine bisher beste Saisonleistung gezeigt. Der Steirer steigerte sich vom 13. Rang nach dem Sprung in der Loipe noch an die fünfte Stelle und wies im Ziel nur 4,7 Sekunden Rückstand auf den deutschen Sieger Vinzenz Geiger (26:20,8 Min.) auf. Geiger stoppte den Siegeslauf von Saisondominator Jarl Magnus Riiber (NOR). Geiger hatte im Ziel allerdings nur 0,4 Sekunden Vorsprung und verhinderte so den schon 8. Saisonerfolg des Norskers. Rang drei mit Jörgen Graabak (+0,6 Sek.) ebenfalls an Norwegen.