Leiche ohne Identität: Gruselfund bleibt Rätsel

Erfolglose Ermittlungen im In- und Ausland

Die Identität des Toten war von Anfang an ein Rätsel. Ausweis wurde keiner gefunden. Und auch Erhebungen in den umliegenden Gemeinden, der internationale Abgleich des gesicherten Spurenmaterials sowie die Identifizierungsersuchen im Ausland blieben folglich allesamt ohne Ergebnis.