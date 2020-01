Pkw-Lenkerin (21) stürzte in den Plansee

Schockerlebnis für eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus Ungarn in der Nacht auf Samstag im Tiroler Breitenwang: Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und stürzte in den Plansee. Die Frau konnte sich selbst aus dem Pkw befreien, an das Ufer schwimmen und die Rettungskräfte alarmieren.