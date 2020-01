„Pantani hat sich nicht umgebracht, es war Mord“

Der Tod von Rad-Legende Marco Pantani gibt auch nach 16 Jahren weiter Rätsel auf. 2004 wurde der Italiener in einem Hotelzimmer in Rimini leblos aufgefunden. Eine Kokain-Überdosis soll den Tour-Sieger von 1998 umgebracht haben - das ergaben damals die Ermittlungen. Die Polizei ging von Selbstmord aus. Doch nun packte Pantanis Drogen-Dealer vor einer Anti-Mafia-Kommission in Rom aus ...