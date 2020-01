Spektakulär: Popocatepetl spuckt Asche und Rauch

Der Popocatepetl in Mexiko hat mit einer spektakulären Explosion für Aufsehen gesorgt. Der Vulkan, der etwa 85 Kilometer südöstlich der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt liegt, überraschte die Bevölkerung der umliegenden Orte mit einer gewaltigen Asche- und Rauchsäule. Zeitweise war eine bis zu drei Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel gestiegen, die man auch noch in Mexiko-Stadt sehen konnte, teilte die nationale Behörde zur Katastrophenvorbeugung mit.