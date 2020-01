Warum vegane Ernährung viele Vorteile bringt

Kann das gesund sein?

Die weltweit führenden Ernährungsorganisationen halten Veganismus für gesund, sofern einige Grundregeln beachtet werden. Denn sie ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und ungesättigten Fettsäuren. Vitamin B12 sollte durch Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Veganer leiden seltener an chronischen Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes mellitus Typ II, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dank der vielen Fertigprodukte am Markt i(s)st man als Veganer aber nicht automatisch gesund.