Steirische Kunst der Empörung

Wenn heute Thomas Bernhards „Heldenplatz“ im Grazer Schauspielhaus Premiere hat, wird sich die Aufregung - ganz im Gegensatz zu 1988 - in Grenzen halten. Überhaupt finden die meisten Erregungen heute vorrangig in den sozialen Medien statt. Das war vor einigen Jahren noch anders. Man muss gar nicht zurückgehen in die Anfänge des steirischen herbst, als Wolfgang Bauers Theaterstücke laute Proteste nach sich zogen. Oder noch weiter zurück in die frühen 1960er-Jahre zu den Aktionen eines Günter Brus. Auch die jüngere Vergangenheit hat da einiges anzubieten.