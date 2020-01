Drama bei Probe: So geht es Eiskunstläuferin

Der Gesundheitszustand der bei einer Probe für die Eröffnungsfeier der Olympischen Jugend-Winterspiele in Lausanne schwer verunglückten russischen Eiskunstläuferin ist stabil. Dies berichtete IOC-Präsident Thomas Bach vor der Eröffnungszeremonie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Das Internationale Olympische Komitee sei ständig mit dem Organisationskomitee und dem Krankenhaus in Kontakt.