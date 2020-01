Drei Gemeinden bilden neue Tourismus-Region

„Mehrwert“

Und auch Linz-Tourismus-Boss Manfred Grubauer ist froh, sein Angebot um die Freizeitattraktionen und Betriebe aus Kirchschlag und Ansfelden erweitern zu können. „Das macht für unsere Gäste nicht nur Sinn, sondern kreiert Mehrwert. Kirchschlag ist auch für Tagesausflüge ein beliebtes Ziel.“ Was auch der bisherige Obmann des Tourismusverbandes Kirchschlag, Andreas Pilsl, bestätigt, wenngleich er künftig nicht auf internationale Gäste hofft: „Früher hat nahezu jeder Linzer bei uns das Skifahren gelernt, darum wird es wichtig sein, dass das auch in Zukunft so bleibt.“