Für Landwirte werden 2020 viele Weichen gestellt

„Sollte es bei Direktzahlungen an Bauern zu Kürzungen kommen, so ist die künftige Regierung gefordert, das durch nationale Mittel auszugleichen“, betont Langer-Weninger. Die Umverteilung Richtung kleinerer Strukturen soll vorangetrieben werden. Zum Brexit: „Die Briten sind ein großer Importeur von landwirtschaftlichen Produkten, es muss rasch ein Handelsabkommen ausgearbeitet werden.“ Ansonsten drohen Exporteinbrüche. Mehr-Auflagen der EU bei Klima- und Umweltschutz für Landwirte nennt sie „doppelzüngig“, Abkommen wie Mercosur stützen fragwürdige Importe von Billigfleisch. Eine Herkunftskennzeichnung in Verkauf und Gastronomie scheint zumindest auf Schiene zu sein.