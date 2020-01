Neue Panasonic-TVs passen sich Umgebungslicht an

Mit „Dolby Vision IQ“ sollen HDR-Videoinhalte auch in hellen Räumen gut zu sehen sein. Panasonic-Manager Yasushi Murayama sagte, man habe damit auf die Bedürfnisse der Kunden reagiert. So hätten sich Zuschauer etwa bei einer der letzten Folgen der Serie „Games of Thrones“ darüber beschwert, bei den dunklen Nachtszenen kaum etwas erkennen zu können.