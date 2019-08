Modus zeigt Film im TV, wie vom Regisseur gewollt

„So nah wie möglich an unseren kreativen Absichten“

„Moderne Fernseher haben außergewöhnliche technische Fähigkeiten, und es ist wichtig, dass wir diese neuen Technologien nutzen, um sicherzustellen, dass der Zuschauer zu Hause unsere Arbeit so nah wie möglich an unseren ursprünglichen kreativen Absichten präsentiert bekommt“, wird Regisseur Christopher Nolan in einer Mitteilung der UHD Alliance zitiert.