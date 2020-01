AUA und Lufthansa nehmen Flüge wieder auf

Aufgrund der aktuellen Lage im Irak und im Iran haben mehrere europäische Fluglinien ihre Flüge in diese Länder gestrichen. Die Austrian Airlines hatten vorsorglich die für Mittwoch geplante Rotation nach Erbil im Nordirak und retour ausfallen lassen. Auch die Lufthansa hatte den Flug von Frankfurt in die iranische Hauptstadt Teheran gecancelt. Schon am Abend sollen allerdings wieder Maschinen dorthin unterwegs sein.