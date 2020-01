Poliça: Mystischer Electropop aus den Staaten

„Sie treffen einen Nerv, den schon The xx und James Blake zu kitzeln verstanden. Die Lust am Rückzug, an intelligenter Innerlichkeit, Weltabgewandtheit, Schlichtheit. Party ist wieder wohlige Traurigkeit wie in den 80ern. Poliça wirken durch einen Magnetismus, der den Hörer ins Zentrum ihrer dunklen Hallräume zieht.“ So schrieb „Die Zeit“ über „Give You The Ghost“, das „vielleicht beste Debüt dieses Jahres“. Das war 2012 und in etwa zur selben Zeit, als sich auch Superstars wie Jay-Z, Kanye West oder Prince ihre Begeisterung für die junge Band aus Minneapolis bekundeten.