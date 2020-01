Ex-„Bulle“ Minamino debütiert bei Liverpool-Sieg!

Der FC Liverpool ist mit einem Derby-Sieg in die 4. Runde des FA-Cups eingezogen! Der überlegene Liga-Leader feierte gegen den Stadtrivalen Everton einen 1:0-Heimsieg, das Goldtor erzielte der 18-jährige Curtis Jones in der 71. Minute mit einem Schlenzer ins Kreuzeck. Nach den hohen Belastungen der vergangenen Wochen traten die „Reds“ mit einem B-Team an. Der Ex-Salzburger Takumi Minamino debütierte beim Champions-League-Sieger, der Japaner war bis zur 70. Minute im Einsatz.