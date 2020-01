„Türkis ist meine Lieblingsfarbe“

Frau Berthold, wie haben Sie den Tag des Bundeskongresses erlebt?

Er war für mich extrem fordernd, weil man im Präsidium ständig anwesend sein muss. Das Ganze, das heute passiert ist, werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Tagen realisiert haben. Die Vielfalt und das Engagement der Mitglieder sowohl in der Kritik als auch in der Wertschätzung ist einfach toll. Ich bin sehr froh in dieser Partei zu sein.



Sie haben am Podest ein türkises Oberteil getragen.

Schon vor der neuen ÖVP war Türkis meine Lieblingsfarbe und wird es sicher auch bleiben.



In der Salzburger Stadtregierung kommen Sie mit der ÖVP momentan nicht so gut zurecht. Warum jetzt im Bund?

Ein Koalitionsvertrag ist doch etwas anderes als ein Regierungsübereinkommen im Proporzsystem. Ich bin aber gespannt, ob sich die Zusammenarbeit mit der Stadt-ÖVP jetzt ändert. Gerade beim Klimaschutz wäre das sehr wichtig.



Was war der schönste Moment für Sie an diesem Samstagnachmittag?

Die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnis. Es war mit 93 Prozent ja ein klares Votum. Und als es danach bei Werner Kogler die eine oder andere Träne gab.