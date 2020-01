Dreiköpfige Familie und Ischler krachten zusammen

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 2. Jänner 2020 um 16:45 Uhr mit seinem Pkw auf der B145 von Bad Ischl kommend in Richtung Gmunden. Am Beifahrersitz saß seine 44-jährige Gattin, im Fond seine 15-jährige Tochter. In der Ortschaft Roith im Gemeindegebiet von Ebensee kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Die Fahrzeuge prallten in weiterer Folge gegen eine Böschung bzw. wurden sie in den Straßengraben geschleudert. Dabei wurden sie schwer beschädigt.