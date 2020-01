Alko-Unfälle hielten Einsatzkräfte auf Trab

Gleich zwei alkoholisierte Lenker verursachten in der Nacht auf Freitag Unfälle auf Kärntens Straßen. Auf der Friesacher Straße kam ein St. Veiter (41) nach einem Sekundenschlaf von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. In Bad St. Leonhard stürzte ein 41-jähriger Lavanttaler in einen Bach. Beide Lenker konnten sich selbst befreien. Ihre Führescheine sind sie los.