Wirtschaft jubelt schon vor Jännerrallye-Start

Als Donnerstag noch nicht einmal die Sonne so richtig über Freistadt aufgegangen war, hatten sich bereits die ersten Piloten die Startunterlagen abgeholt. Wenige Stunden später waren die meisten bereits bei der Streckenbesichtigung für die Jännerrallye. Die Freitag mit dem Shakedown startet, am Samstag die ersten acht Sonderprüfungen anstehen, ehe Sonntag der Sieger gekürt wird. Viele Gewinner stehen bereits vor dem Start fest – nämlich die Betriebe in und rund um Freistadt.