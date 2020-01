Er hatte es „eilig“: Mit 132 km/h durch die Stadt!

Gegen 14.45 Uhr führte eine Polizeistreife in der Wienerstraße, also im Ortsgebiet und in der 50er-Zone, Lasermessungen durch. Dabei konnte ein Pkw-Lenker mit 132 km/h gemessen werden. Die Beamten leiteten sofort eine Funkfahndung ein, die auch umgehend Erfolg brachte: Eine Zivilstreife konnte den Lenker wenig später in der Keplerstraße anhalten.