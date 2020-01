Royale Knirpse durften nicht bei der Queen sitzen

Zur Weihnachtstradition der britischen Royals gehört neben dem Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham auch das Weihnachtsdinner mit der Queen. Auf ihren Landsitz in Sandringham lud Elizabeth II. auch heuer wieder rund 70 Familien-Mitglieder ein. Prinz Harry und Herzogin Meghan samt Söhnchen Archie fehlten zwar - sie entschieden sich für einen Urlaub in Kanada - dafür feierten Herzogin Kate und Prinz William, Prinz Charles und seine Camilla oder Prinzessin Beatrice mit der 93-Jährigen das Weihnachtsfest.