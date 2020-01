Kellnerin erkannte den Täter an seiner Stimme

Es schien, als hätte er sich an seinem Messer geschnitten. Ein Messer, wie es auch der Täter im Wettlokal gehabt hatte. Er hatte es auf der Flucht in einen Tisch gerammt. Wegen des dringenden Tatverdachts wurde der junge Mann auf Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert. Er ist geständig und gab als Motiv Schulden an.