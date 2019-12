Filzmaier analysiert: Türkis-Grün in Zahlen

Türkis-Grün mit bisher kleinstem Überhang an Mandaten

Wenn die ÖVP von Sebastian Kurz und Werner Koglers Grüne eine Regierung bilden, so kann sich diese wie fast immer auf eine Mehrheit im von uns gewählten Nationalrat stützen. Allerdings stellen die beiden Parteien „nur“ 97 von 183 Abgeordneten. Das sind bloß fünf mehr als die Hälfte. Mehr noch: Bei 18 Koalitionsregierungen seit 1945 - die Alleinherrschaft einer Partei also ausgenommen - hatten in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie zwei Regierungspartner einen kleineren Überhang an Mandaten.