Tochter von Scorsese sorgte im Netz für Lacher

Scorseses Kritik an Kassenschlagern wie „Avengers“ hatte in Hollywood für Wirbel gesorgt. Kultregisseur Francis Ford Coppola (80, „Der Pate“, „Apocalypse Now“) unterstützte ihn und nannte die Filme „abscheulich“. Schauspieler Samuel L. Jackson (71), der in mehreren Marvel-Streifen mitspielte, meinte dagegen: „Filme sind Filme. Es mag auch nicht jeder seine Sachen.“