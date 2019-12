Pensionist lag über Weihnachten verletzt am Boden

Völlig alleine und hilflos ist ein 79-Jähriger über Weihnachten in seiner Wohnung in Wien am Boden gelegen. Am Christtag verständigte eine besorgte Nachbarin die Polizei, weil sie den Mann schon seit zwei Tagen nicht mehr gesehen hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich auf dem Weg der Besserung.